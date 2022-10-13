Серьёзную помощь Украине оказывают государства, ранее входящие в состав СССР, заявил политолог Евгений Сатановский, раскрыв эту неприятную реальность для России.
Страны постсоветского пространства, которые проводят дружественную политику, снабжают ВСУ вооружением и другими ресурсами, уверен он. Сатановский особо отметил Республику Казахстан (РК).
"Понятно, что Украина работает здесь очень серьёзно. Здесь очень серьёзные бизнес-интересы, потому что большая часть горюче-смазочных материалов идёт сегодня на Украину по двум трубам с румынских заводов, вообще-то принадлежащих "КазМунайГазу". Огромное количество военной техники, оружия, снаряжения, бывшего советского и не только, пришло на Украину из Казахстана", — заявил политолог в эфире "Соловьев LIVE".
Также Сатановский напомнил слова министра обороны Британии Бена Уоллеса, который говорил, что Россия была бы "глубоко недовольна", если бы узнала, какие страны тайно оказывают помощь Киеву.
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