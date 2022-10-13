Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о подписании с главой французского военного ведомства Себастьяном Лекорню соглашения о гарантах в сфере безопасности. По словам представителя Киева, благодаря документу Париж станет отправлять оружие ВСУ согласно инициативе президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.