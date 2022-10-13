Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-послом США Майклом Макфолом, передаёт "Русская весна". В разговоре на площадке Zoom глава МИД прокомментировал взрывы в Крыму и Белгороде.
"Если, например, вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении, насколько оно может быть приватным в Zoom, я вам скажу, что да, это мы", — заявил Кулеба.
Военкоры издания публикуют видеоролик с записью высказывания министра.
Напомним, что сегодня атакам ВСУ подвергся Белгород, в результате чего был повреждён многоквартирный дом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.