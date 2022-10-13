Глава МИД Украины Кулеба признался в причастности к терактам в Крыму и Белгороде

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-послом США Майклом Макфолом, передаёт "Русская весна". В разговоре на площадке Zoom глава МИД прокомментировал взрывы в Крыму и Белгороде.

"Если, например, вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении, насколько оно может быть приватным в Zoom, я вам скажу, что да, это мы", — заявил Кулеба.

Военкоры издания публикуют видеоролик с записью высказывания министра.

Напомним, что сегодня атакам ВСУ подвергся Белгород, в результате чего был повреждён многоквартирный дом.