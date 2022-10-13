Сальдо призвал Москву помочь вывезти жителей Херсонской области в другие регионы

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России. Чиновник призвал помочь организовать эвакуацию местных жителей в другие регионы РФ из-за постоянных обстрелов городов со стороны армии Украины.