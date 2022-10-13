Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России. Чиновник призвал помочь организовать эвакуацию местных жителей в другие регионы РФ из-за постоянных обстрелов городов со стороны армии Украины.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.