МО России: при попытке форсировать реку Жеребец ВСУ потеряли около 60 человек

В Минобороны РФ рассказали о неудачной попытке армии Украины форсировать реку Жеребец, чтобы взять под контроль Стельмаховку и Розовку в Луганской Народной Республике. По данным ведомства, на Краснолиманском направлении российские артиллеристы и авиация уничтожили около 60 солдат ВСУ и два танка.