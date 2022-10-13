В Минобороны РФ рассказали о неудачной попытке армии Украины форсировать реку Жеребец, чтобы взять под контроль Стельмаховку и Розовку в Луганской Народной Республике. По данным ведомства, на Краснолиманском направлении российские артиллеристы и авиация уничтожили около 60 солдат ВСУ и два танка.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.