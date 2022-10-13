БПЛА "Ланцет" ВС РФ одним ударом уничтожил автомобиль ВСУ

ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции. В арсенале российских военных — ударный беспилотник "Ланцет", который эффективно уничтожает военные цели.

Военкоры "Русской весны" публикуют видеоролик, показывающий работу дрона-камикадзе. Точным попаданием ему удалось уничтожить внедорожник украинских военных, стоящий на обочине дороги.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО активно используются беспилотники "Герань-2", с помощью которых эффективно уничтожаются объекты ВСУ. Так, на днях два дрона-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины.