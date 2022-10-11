Опубликованы видеокадры последствий ударов БПЛА "Герань-2" по Ладыжинской ТЭС

Утром 11 октября стало известно, что два беспилотных летательных аппарата "Герань-2" нанесли разрушительные удары по Ладыжинской тепловой электростанции в Винницкой области Украины. Поражённый объект принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Telegram-каналы публикуют видеоролик, демонстрирующий последствия атаки дронов-камикадзе. На кадрах можно увидеть разрушения, причинённые беспилотниками.

Ранее также сообщалось, что дроны-камикадзе "Герань-2" наносят значительный ущерб объектам ВСУ в ходе специальной военной операции. Сегодня барражирующие боеприпасы поразили объекты в Ровно и Кривом Роге.