Утром 11 октября стало известно, что два беспилотных летательных аппарата "Герань-2" нанесли разрушительные удары по Ладыжинской тепловой электростанции в Винницкой области Украины. Поражённый объект принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.
Telegram-каналы публикуют видеоролик, демонстрирующий последствия атаки дронов-камикадзе. На кадрах можно увидеть разрушения, причинённые беспилотниками.
Ранее также сообщалось, что дроны-камикадзе "Герань-2" наносят значительный ущерб объектам ВСУ в ходе специальной военной операции. Сегодня барражирующие боеприпасы поразили объекты в Ровно и Кривом Роге.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.