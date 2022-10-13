Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство РФ помочь вывезти мирных жителей из региона. Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов заявил, что это не призыв к эвакуации.
"Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может. Непрекращающиеся обстрелы Херсонской области со стороны укронацистов уже забрали много жизней мирных граждан региона. Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям", — отметил Стремоусов.
Также он заявил, что из Херсонской области выводить войска РФ никто не планирует.
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