Стремоусов опроверг информацию об эвакуации в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство РФ помочь вывезти мирных жителей из региона. Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов заявил, что это не призыв к эвакуации.

"Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может. Непрекращающиеся обстрелы Херсонской области со стороны укронацистов уже забрали много жизней мирных граждан региона. Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям", — отметил Стремоусов.

Также он заявил, что из Херсонской области выводить войска РФ никто не планирует.