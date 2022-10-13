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Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины — летят ракеты

Силовые структуры

Практически по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сирены ревут в Киеве, Николаевской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Ровенской и Сумской областях, сообщают власти.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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