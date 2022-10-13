Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия взорвала "Северный поток" и следом последует удар по украинской ГТС:
"И дальше они взорвут у себя что-то. И обвинят нас — для того, чтобы ударить по нашей газотранспортной системе".
Дмитрий Песков ответил Зеленскому, сообщив, что Россия "не имеет обыкновения стрелять себе в ногу"
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.