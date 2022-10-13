Песков ответил на заявление Зеленского о подрыве ГТС: мы не стреляем себе в ногу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия взорвала "Северный поток" и следом последует удар по украинской ГТС:

"И дальше они взорвут у себя что-то. И обвинят нас — для того, чтобы ударить по нашей газотранспортной системе".

Дмитрий Песков ответил Зеленскому, сообщив, что Россия "не имеет обыкновения стрелять себе в ногу"