Военный политолог Александр Перенджиев рассказал Pravda.Ru, как Россия может ответить Украине на обстрел Белгорода.
"Сейчас должны быть удары не предупреждающие, а, как говорил один прапорщик, герой кинофильма "ДМБ": "Обязательно вдарим — весь мир в труху, но потом". Сейчас настало время вдарить, чтобы критическая инфраструктура Украины была уничтожена в труху. Раньше мы её повреждали слегка, сейчас надо уничтожать. Иначе удачи не видать. Надо бить, бить и бить, прямо вышибать конкретно так, чтобы это было чувствительно", — заявил Перенджиев.
По его словам, начать следует с пунктов управления или с пунктов принятия решений.
"Всё должно быть вот так, раз не поняли. Вдарить в труху. Потом снова сказать "прекращайте". Если украинцы опять продолжат обстреливать российские города, значит, мы продолжим дальше атаковать. Ответ на ответ и снова ответ", — подчеркнул собеседник издания.
В четверг, 13 октября обломки украинской ракеты повредили верхний этаж жилого дома и два автомобиля в Белгороде.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.