Эксперт процитировал прапорщика из "ДМБ", говоря об ответе РФ на атаку Белгорода

Военный политолог Александр Перенджиев рассказал Pravda.Ru, как Россия может ответить Украине на обстрел Белгорода.

"Сейчас должны быть удары не предупреждающие, а, как говорил один прапорщик, герой кинофильма "ДМБ": "Обязательно вдарим — весь мир в труху, но потом". Сейчас настало время вдарить, чтобы критическая инфраструктура Украины была уничтожена в труху. Раньше мы её повреждали слегка, сейчас надо уничтожать. Иначе удачи не видать. Надо бить, бить и бить, прямо вышибать конкретно так, чтобы это было чувствительно", — заявил Перенджиев.

По его словам, начать следует с пунктов управления или с пунктов принятия решений.

"Всё должно быть вот так, раз не поняли. Вдарить в труху. Потом снова сказать "прекращайте". Если украинцы опять продолжат обстреливать российские города, значит, мы продолжим дальше атаковать. Ответ на ответ и снова ответ", — подчеркнул собеседник издания.

В четверг, 13 октября обломки украинской ракеты повредили верхний этаж жилого дома и два автомобиля в Белгороде.