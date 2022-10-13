Губернатор Курской области Старовойт: из-за обстрела ВСУ повреждена подстанция

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщает об обстреле населённых пунктов РФ:

"Не менее 15 прилётов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины посёлка Тёткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи. Серьёзно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда".

В результате обстрела полностью обесточены оба населённых пункта. Ремонтные бригады прибыли на место с целью ликвидации последствий прилётов, сообщил губернатор.