Сообщается о ракетных ударах по многих областям Украины. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры — ТЭЦ, ГЭС и распределительные станции. Взрывы гремят во Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Одесской и Киевской областях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.