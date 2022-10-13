Очередной массированный ракетный удар уничтожает энергообъекты Украины

Сообщается о ракетных ударах по многих областям Украины. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры — ТЭЦ, ГЭС и распределительные станции. Взрывы гремят во Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Одесской и Киевской областях.