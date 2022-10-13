Глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщает об уничтожении военного имущества в Золочевском районе.

"Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. Три ракеты, два попадания. Одну ракету сбили наши силы ПВО", — написал в своём в Telegram-канале Козицкий.