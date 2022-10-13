Военные корреспонденты "Русской весны" сообщают о ликвидации американского наёмника Дейна Партриджа. 34-летний бывший пехотинец из Айдахо прибыл на Украину 27 апреля. Неделю назад солдат получил ранение на Луганщине во время атаки на его подразделение. Черепно-мозговая травма оказалась несовместимой с жизнью. Информацию о гибели подтверждает Госдеп США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.