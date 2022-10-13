Госдеп США подтвердил уничтожение наёмника Дейна Партриджа на Луганщине

Военные корреспонденты "Русской весны" сообщают о ликвидации американского наёмника Дейна Партриджа. 34-летний бывший пехотинец из Айдахо прибыл на Украину 27 апреля. Неделю назад солдат получил ранение на Луганщине во время атаки на его подразделение. Черепно-мозговая травма оказалась несовместимой с жизнью. Информацию о гибели подтверждает Госдеп США.