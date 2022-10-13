В распоряжении репортёра Андрея Руденко оказалась заявка на зимнюю одежду для военных ВСУ. Из документа следует, что из запрошенных 1190000 комплектов зимней формы отгружено лишь 13%, что крайне мало в данных погодных условиях и в преддверии приближения зимы.
"Пока обычных украинцев гонят на войну, на них же наживаются их руководители. Конечно же, нацбаты оденут и обуют в зимнюю форму. А остальные — мясо, а мясо должно быть замороженным", — пишет Руденко в своём Telegram-канале.
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