Руденко: ВСУ обеспечены зимней формой на 13% — "мясо должно быть замороженным"

В распоряжении репортёра Андрея Руденко оказалась заявка на зимнюю одежду для военных ВСУ. Из документа следует, что из запрошенных 1190000 комплектов зимней формы отгружено лишь 13%, что крайне мало в данных погодных условиях и в преддверии приближения зимы.

"Пока обычных украинцев гонят на войну, на них же наживаются их руководители. Конечно же, нацбаты оденут и обуют в зимнюю форму. А остальные — мясо, а мясо должно быть замороженным", — пишет Руденко в своём Telegram-канале.