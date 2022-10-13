В Артёмовск перебросили около 200 боевиков "Правого сектора"*.
Это националистическое подразделение будет выполнять роль заградотряда, сообщает журналист и телеведущий Руслан Осташко.
"Их задача восстановить утраченное положение и не допустить оставление позиций и отход подразделений 93 омбр", — пишет журналист.
Несмотря на принимаемые меры националистами, подразделения 93-й омбр Вооружённых сил Украины отступают, их выбивают подразделения ЮВО, сказано в сообщении.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.
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