Евгений Пригожин ответил на 13 вопросов о "ЧВК Вагнера"

Недавно бизнесмен Евгений Пригожин публично рассказал о создании группы "ЧВК Вагнера". В интервью с газетой "Вечерняя Москва" предприниматель раскрыл подробности о частной военной компании.

"Настало время собирать камни. Человек, который возделывает поле и получает деньги, работая по найму. Он — наемник. Военный — контрактник, воюет и получает деньги. Кто он? Парень, который хочет защищать свою страну, он что, должен уйти и оставить свою семью голодной? Ему на войне деньги не нужны, а дети его растут в сытости и относительном достатке. Не только вагнеровцам погибать в бою. А денег с ЧВК я не зарабатывал, не зарабатываю, и зарабатывать не собираюсь", — цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен назвал главный принцип "ЧВК Вагнера" основой русской культуры. Он добавил, что бойцы организации не бросают своих.

Особое внимание Пригожин уделил мужчинам, которые покинули территорию России после начала частичной мобилизации в рамках СВО. Он отметил, что таких "возвращенцев" нужно "приманивать и прихлопывать мухобойкой". А тем, кто отважился поехать в зону боевых действий, он посоветовал не позорить Отечество и беречь себя.