Ракетные удары нанесены по целям в Харькове и Харьковской области

ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции. В последние дни высокоточные ракетные удары наносятся по военной и стратегической инфраструктуре Украины.

Вечером 13 октября прогремела серия взрывов в Харькове. Информации о характере повреждённых объектов пока нет. Местные Telegram-каналы публикуют видеокадры с места событий, на которых можно услышать звуки взрывов. По данным военных корреспондентов "Русской весны", взрывы вызваны прилётами ракет на объекты в Харькове и Харьковской области.

При этом также сообщается, что в городе обесточены некоторые районы.

"Энергетики находятся на своих рабочих местах и делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", — цитирует сообщение "Харьковоблэнерго" Telegram-канал "Политика Страны".

Взрывы сегодня также зафиксированы в Запорожье. Во многих областях Украины работала воздушная тревога.