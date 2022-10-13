ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции. В последние дни высокоточные ракетные удары наносятся по военной и стратегической инфраструктуре Украины.
Вечером 13 октября прогремела серия взрывов в Харькове. Информации о характере повреждённых объектов пока нет. Местные Telegram-каналы публикуют видеокадры с места событий, на которых можно услышать звуки взрывов. По данным военных корреспондентов "Русской весны", взрывы вызваны прилётами ракет на объекты в Харькове и Харьковской области.
При этом также сообщается, что в городе обесточены некоторые районы.
"Энергетики находятся на своих рабочих местах и делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", — цитирует сообщение "Харьковоблэнерго" Telegram-канал "Политика Страны".
Взрывы сегодня также зафиксированы в Запорожье. Во многих областях Украины работала воздушная тревога.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.