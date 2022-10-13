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Ракетные удары нанесены по целям в Харькове и Харьковской области

Силовые структуры

ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции. В последние дни высокоточные ракетные удары наносятся по военной и стратегической инфраструктуре Украины.

Вечером 13 октября прогремела серия взрывов в Харькове. Информации о характере повреждённых объектов пока нет. Местные Telegram-каналы публикуют видеокадры с места событий, на которых можно услышать звуки взрывов. По данным военных корреспондентов "Русской весны", взрывы вызваны прилётами ракет на объекты в Харькове и Харьковской области.

При этом также сообщается, что в городе обесточены некоторые районы.

"Энергетики находятся на своих рабочих местах и делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", — цитирует сообщение "Харьковоблэнерго" Telegram-канал "Политика Страны".

Взрывы сегодня также зафиксированы в Запорожье. Во многих областях Украины работала воздушная тревога.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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