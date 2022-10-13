Батальон "Сомали" и 11-й полк ДНР в специальной операции у Первомайского под Донецком продолжают уничтожать националистов киевского режима.
Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".
"Продолжаются бои у села Первомайское под Песками. Работает пехота и артиллерия 11-го полка и штурмового батальона "Сомали". Враг оказывает ожесточенное сопротивление, но наши продолжают вытеснять оккупантов с донецкой земли", — сказано в сообщении военкоров.
Ранее штаб теробороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении Опытного и Иванграда.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.