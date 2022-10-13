Батальон "Сомали" и 11-й полк ДНР уничтожают ВСУ у Первомайского под Донецком

Батальон "Сомали" и 11-й полк ДНР в специальной операции у Первомайского под Донецком продолжают уничтожать националистов киевского режима.

Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

"Продолжаются бои у села Первомайское под Песками. Работает пехота и артиллерия 11-го полка и штурмового батальона "Сомали". Враг оказывает ожесточенное сопротивление, но наши продолжают вытеснять оккупантов с донецкой земли", — сказано в сообщении военкоров.

Ранее штаб теробороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении Опытного и Иванграда.