По информации разведки Вооружённых сил России, в Харьковскую область срочно переброшены дополнительные силы и военная техника националистических подразделений Украины.
Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.
Эти подразделения планируют перекинуть для усиления оборонительных рубежей в районе города Купянска, а также восполнить немалые потери бандеровцев на Артёмовском направлении, пишет в своём Telegram-канале военкор.
Напомним, ранее в ДНР сообщили, что на этом направлении освобождены населённые пункты Опытное и Иванград.
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