В Харьковскую область срочно перебрасывают дополнительные силы ВСУ

По информации разведки Вооружённых сил России, в Харьковскую область срочно переброшены дополнительные силы и военная техника националистических подразделений Украины.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.

Эти подразделения планируют перекинуть для усиления оборонительных рубежей в районе города Купянска, а также восполнить немалые потери бандеровцев на Артёмовском направлении, пишет в своём Telegram-канале военкор.

Напомним, ранее в ДНР сообщили, что на этом направлении освобождены населённые пункты Опытное и Иванград.