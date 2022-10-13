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В Харьковскую область срочно перебрасывают дополнительные силы ВСУ

Силовые структуры

По информации разведки Вооружённых сил России, в Харьковскую область срочно переброшены дополнительные силы и военная техника националистических подразделений Украины.    

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.

Эти подразделения планируют перекинуть для усиления оборонительных рубежей в районе города Купянска, а также восполнить немалые потери бандеровцев на Артёмовском направлении, пишет в своём Telegram-канале военкор.

Напомним, ранее в ДНР сообщили, что на этом направлении освобождены населённые пункты Опытное и Иванград.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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