По мнению польского генерала Мирослава Ружаньского, Украине в своих действиях по отношению к России следует руководствоваться поговоркой "Лучшая защита — это нападение", и напасть на РФ.
Ружаньский посоветовал Киеву нанести удар по транспортной инфраструктуре РФ, чтобы у российских военных не было возможности ею пользоваться.
"Лучшая форма защиты — это нападение. Мы должны создать такие условия, чтобы украинцы смогли защищаться, нападая", — сказал Ружаньский в эфире радиостанции Radio Zet.
В заключение генерал добавил, что для осуществления этих целей киевские власти должны применить ракетные комплексы HIMARS.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.