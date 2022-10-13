Польский генерал Ружаньский: Украине следует напасть на Россию

По мнению польского генерала Мирослава Ружаньского, Украине в своих действиях по отношению к России следует руководствоваться поговоркой "Лучшая защита — это нападение", и напасть на РФ.

Ружаньский посоветовал Киеву нанести удар по транспортной инфраструктуре РФ, чтобы у российских военных не было возможности ею пользоваться.

"Лучшая форма защиты — это нападение. Мы должны создать такие условия, чтобы украинцы смогли защищаться, нападая", — сказал Ружаньский в эфире радиостанции Radio Zet.

В заключение генерал добавил, что для осуществления этих целей киевские власти должны применить ракетные комплексы HIMARS.