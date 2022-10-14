Старух: при обстреле подконтрольного Киеву Запорожья поражена инфраструктура

При обстреле Запорожья повреждена некоторая инфраструктура. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву обладминистрации Александр Старух.

Он отметил, что после падения снарядов начались возгорания.

"Поражены объекты инфраструктуры", — подтвердил Старух.

Ранее стало известно, что ночью 14 октября жители Запорожья и Днепропетровска слышали взрывы.

Кроме того, во многих украинских регионах объявили воздушную тревогу. В Харьковской области в результате ракетного удара повреждена критическая инфраструктура.