При обстреле Запорожья повреждена некоторая инфраструктура. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву обладминистрации Александр Старух.
Он отметил, что после падения снарядов начались возгорания.
"Поражены объекты инфраструктуры", — подтвердил Старух.
Ранее стало известно, что ночью 14 октября жители Запорожья и Днепропетровска слышали взрывы.
Кроме того, во многих украинских регионах объявили воздушную тревогу. В Харьковской области в результате ракетного удара повреждена критическая инфраструктура.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.