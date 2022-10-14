Над Белгородской областью сбиты две ракеты, в том числе тактическая "Точка-У"

В Белгородской области средства ПВО сбили несколько ракет ВСУ, обломками повреждена линия электропередач у железной дороги.

Рано утром 14 октября украинские боевики обстреляли территорию России тактическими ракетами. В результате оперативной и точной работы ПВО боеприпасы были сбиты, но части ракет упали в районе железного дорожного полотна в Новооскольском округе.

"Движение поездов временно приостановлено. Ждём аварийные бригады", — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На опубликованных фотографиях эксперты разглядели обломки тактической ракеты "Точка-У", таким же боеприпасом Украина обстреляла железнодорожный вокзал в Краматорске 8 апреля. Тогда в результате теракта ВСУ погибли 57 человек.

Ранее представитель Совбеза РФ предупредил западные страны, что приём Украины в НАТО гарантирует начало Третьей мировой войны.