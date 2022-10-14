Сивков заявил, что Россия готовит большое наступление на Украине в декабре

Украинская армия полностью исчерпала наступательный потенциал после атак в Донбассе, Харьковской и Херсонской областях. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

По его мнению, ВСУ перебрасывали в регионы все резервы, в числе которых были подразделения, прикрывающие Одессу, Николаев и Киев. Теперь в этих городах остались только отряды территориальной обороны без качественного вооружения и необходимых навыков для ведения боя, отметил Сивков.

На этом фоне у российской армии появилась возможность взять инициативу в свои руки и продолжить освобождение территорий от боевиков киевского режима, указал эксперт.

"Через полтора месяца, когда мы спокойно дождёмся более благоприятных климатических условий, когда наступят холода и встанет грунт, когда уйдёт листва и всё станет прозрачным и видимым, русская армия легко сможет вести наступление", — заявил Сивков в программе "Царьград. Главное".