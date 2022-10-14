Военные и инфраструктурные объекты украинского города Запорожье рано утром 14 октября вновь подверглись ударам ВКС РФ.
Вооружённые силы России с начала недели продолжают массированные атаки с помощью беспилотников-камикадзе и крылатых ракет. Как и в предыдущие дни, противовоздушная оборона ВСУ оказалась бессильна перед российскими боеприпасами.
Представители украинского командования накануне подтвердили: российские атаки направлены исключительно на объекты военной и критической инфраструктуры. Что являлось целью сегодняшнего удара ВКС РФ, пока остаётся неизвестным.
Ранее эксперт отметил, что атаки украинских ТЭЦ оставляют бюджет киевского режима без статьи доходов, а страны Евросоюза без электричества.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.