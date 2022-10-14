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Военные и инфраструктурные объекты украинского города Запорожье рано утром 14 октября вновь подверглись ударам ВКС РФ.

Вооружённые силы России с начала недели продолжают массированные атаки с помощью беспилотников-камикадзе и крылатых ракет. Как и в предыдущие дни, противовоздушная оборона ВСУ оказалась бессильна перед российскими боеприпасами.

Представители украинского командования накануне подтвердили: российские атаки направлены исключительно на объекты военной и критической инфраструктуры. Что являлось целью сегодняшнего удара ВКС РФ, пока остаётся неизвестным.

Ранее эксперт отметил, что атаки украинских ТЭЦ оставляют бюджет киевского режима без статьи доходов, а страны Евросоюза без электричества.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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