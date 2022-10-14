Военком Пермского края: отсутствие боевого опыта — не основание для отсрочки

В первую очередь в рамках частичной мобилизации работники военкомата стараются призывать тех, кто имеет боевой опыт.

Однако он есть не у всех, поэтому отсутствие боевого опыта — не основание для отсрочки. Такое заявление сделал военком Пермского края Александр Коковин.