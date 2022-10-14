В первую очередь в рамках частичной мобилизации работники военкомата стараются призывать тех, кто имеет боевой опыт.
Однако он есть не у всех, поэтому отсутствие боевого опыта — не основание для отсрочки. Такое заявление сделал военком Пермского края Александр Коковин.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.