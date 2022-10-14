Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Минобороны РФ разъяснило военным комиссариатам необходимость предоставления отсрочки от частичной мобилизации для семей с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет.
Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.