Военкоматы будут давать отсрочку родителям трёх и более детей

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Минобороны РФ разъяснило военным комиссариатам необходимость предоставления отсрочки от частичной мобилизации для семей с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября.