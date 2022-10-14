Financial Times: Украина может отвоевать Херсон уже на следующей неделе

Украина может отвоевать Херсон и освободить правый берег Днепра уже на следующей неделе. Такой прогноз даёт издание Financial Times со ссылкой на информацию западных военных.

Журналисты обратили внимание на призывы местной администрации к российским властям немедленно начать эвакуацию.

Аналитики считают, что это указывает на подготовку Россией "к решающей битве".

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник высказал мнение, что США хотят бросить украинскую армию в атаку на Херсон, поскольку им срочно нужна победа перед выборами в конгресс.