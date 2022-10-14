Украина может отвоевать Херсон и освободить правый берег Днепра уже на следующей неделе. Такой прогноз даёт издание Financial Times со ссылкой на информацию западных военных.
Журналисты обратили внимание на призывы местной администрации к российским властям немедленно начать эвакуацию.
Аналитики считают, что это указывает на подготовку Россией "к решающей битве".
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник высказал мнение, что США хотят бросить украинскую армию в атаку на Херсон, поскольку им срочно нужна победа перед выборами в конгресс.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.