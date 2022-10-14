В ЛНР заявили о боях на окраинах Артёмовска

Офицер Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на окраинах Артёмовска идут активные боевые действия, сообщает РИА Новости.

"Сейчас на окраинах населенного пункта Артёмовск активно идут городские бои. В основном огрызаются наемники, которым платят за это деньги", — рассказал Марочко.

Что касается солдат Вооружённых сил Украины, то они проявляют пассивность, отметил офицер.