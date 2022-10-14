Офицер Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на окраинах Артёмовска идут активные боевые действия, сообщает РИА Новости.
"Сейчас на окраинах населенного пункта Артёмовск активно идут городские бои. В основном огрызаются наемники, которым платят за это деньги", — рассказал Марочко.
Что касается солдат Вооружённых сил Украины, то они проявляют пассивность, отметил офицер.
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