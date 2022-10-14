Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что украинские военные отступают в западные и северо-западные части Артёмовска. Об этом офицеру рассказали разведчики.
Вместе с этим военный предположил, что ВСУ потеряли связь с руководством. По мнению представителя НМ ЛНР, украинские солдаты, скорее всего, находятся в крайне сложном положении.
"По сложившейся традиции", — добавил офицер, слова которого передаёт РИА Новости.
Ранее в ЛНР рассказали о боях на окраинах Артёмовска. По информации Марочко, в столкновении принимают участие иностранные наёмники.
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