Марочко: армия Украины отходит в западную и северо-западную часть Артёмовска

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что украинские военные отступают в западные и северо-западные части Артёмовска. Об этом офицеру рассказали разведчики.

Вместе с этим военный предположил, что ВСУ потеряли связь с руководством. По мнению представителя НМ ЛНР, украинские солдаты, скорее всего, находятся в крайне сложном положении.

"По сложившейся традиции", — добавил офицер, слова которого передаёт РИА Новости.

Ранее в ЛНР рассказали о боях на окраинах Артёмовска. По информации Марочко, в столкновении принимают участие иностранные наёмники.