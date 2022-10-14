Военкор Симонов заявил, что ВСУ не отступают из Артёмовска

В последние дни появилось много информации об отступлении ВСУ из-под Артёмовска. Однако эта информация не соответствует действительности, пишет военный корреспондент, автор Telegram-канала "Брюссельский стукач" Александр Симонов.

По его словам, группировка ВСУ на данном направлении, напротив, усиливается. Украинская армия всеми силами пытается сдержать штурмовые подразделения ВС РФ, которые ведут активные наступательные действия.

Он также отметил, что, по данным разведки, изменился и качественный состав противника. В зону боевых действий прибывает всё больше элитных подразделений, заменяющих мобилизованных на позициях.

"Бои за Артёмовск идут тяжёлые. Ситуация отличается от того же Лисичанска, из которого ВСУшники просто отступили под натиском союзных сил", — резюмирует военкор.