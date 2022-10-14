По позициям ВСУ наносятся удары в районе Чугуева и Купянска

Ракетные удары наносятся по объектам в Харьковской области. Об этом заявил глава областной государственной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что в Чугуевском районе было зафиксировано четыре прилёта.

"Также в течении суток под массированным обстрелом находился Купянск", — заявил он в своём Telegram-канале.

Удары наносятся по местам размещения личного состава украинской армии и складам с вооружением. На территории Незалежной снова звучит воздушная тревога сразу в нескольких областях.