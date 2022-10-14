Ракетные удары наносятся по объектам в Харьковской области. Об этом заявил глава областной государственной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что в Чугуевском районе было зафиксировано четыре прилёта.
"Также в течении суток под массированным обстрелом находился Купянск", — заявил он в своём Telegram-канале.
Удары наносятся по местам размещения личного состава украинской армии и складам с вооружением. На территории Незалежной снова звучит воздушная тревога сразу в нескольких областях.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.