Путин: частичная мобилизация закончится в течение двух недель

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация в РФ прекратится в течение двух недель.

"Мобилизация уже заканчивается", — подчеркнул президент во время пресс-конференции после рабочей поездки в Астану.

По информации руководителя России, всего власти призвали 222 тысячи человек. Как отметил глава страны, в Минобороны РФ не просили увеличить число мобилизованных.

Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас призвал проверить сообщения, согласно которым правоохранители возле станции московского метро вручали людям повестки.