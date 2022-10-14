Российский лидер Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация в РФ прекратится в течение двух недель.
"Мобилизация уже заканчивается", — подчеркнул президент во время пресс-конференции после рабочей поездки в Астану.
По информации руководителя России, всего власти призвали 222 тысячи человек. Как отметил глава страны, в Минобороны РФ не просили увеличить число мобилизованных.
Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас призвал проверить сообщения, согласно которым правоохранители возле станции московского метро вручали людям повестки.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.