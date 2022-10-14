Путин объяснил, почему объявил частичную мобилизацию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время силами одних лишь контрактников невозможно охранять линию соприкосновения с Украиной протяжённостью 1,1 тысячи километров.

Именно поэтому нужна была частичная мобилизация, отметил глава государства.