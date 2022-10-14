Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время силами одних лишь контрактников невозможно охранять линию соприкосновения с Украиной протяжённостью 1,1 тысячи километров.
Именно поэтому нужна была частичная мобилизация, отметил глава государства.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.