Согласно сообщению пресс-службы правительства Нижегородской области, около 30 граждан, призванных в рамках частичной мобилизации по ошибке, уже вернулись домой.
В пресс-службе добавили, что вернуться готовятся ещё несколько ошибочно мобилизованных.
В правительстве области отметили, что делают всё возможное, чтобы исключить дальнейшие ошибки в этом плане.
"Для этого привлекаются представители администраций и органов соцзащиты, которые проводят консультации для призывников и членов их семей, проверяют списки для исключения ошибок, ведут контроль за порядком вручения повесток", — добавили в пресс-службе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.