Более 30 мобилизованных по ошибке нижегородцев вернулись домой

Согласно сообщению пресс-службы правительства Нижегородской области, около 30 граждан, призванных в рамках частичной мобилизации по ошибке, уже вернулись домой.

В пресс-службе добавили, что вернуться готовятся ещё несколько ошибочно мобилизованных.

В правительстве области отметили, что делают всё возможное, чтобы исключить дальнейшие ошибки в этом плане.

"Для этого привлекаются представители администраций и органов соцзащиты, которые проводят консультации для призывников и членов их семей, проверяют списки для исключения ошибок, ведут контроль за порядком вручения повесток", — добавили в пресс-службе.