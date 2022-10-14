Медведев: Россия планирует наладить крупномасштабный выпуск беспилотников

Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал "насущной необходимостью" применение дронов в ходе военной спецоперации РФ по принуждению к миру. Как подчеркнул чиновник, использование беспилотников эффективно во время современных вооружённых столкновений.

"России ещё предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА", — сказал политик.

Он посетил предприятие "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге и проверил поставки дронов "Орлан" вместе с правоохранителями.

Ранее в Минобороны России показали работу беспилотника "Ланцет". Аппарат ликвидировал машину ВСУ.