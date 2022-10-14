Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал "насущной необходимостью" применение дронов в ходе военной спецоперации РФ по принуждению к миру. Как подчеркнул чиновник, использование беспилотников эффективно во время современных вооружённых столкновений.
"России ещё предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА", — сказал политик.
Он посетил предприятие "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге и проверил поставки дронов "Орлан" вместе с правоохранителями.
Ранее в Минобороны России показали работу беспилотника "Ланцет". Аппарат ликвидировал машину ВСУ.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.