Согласно сообщению Минобороны РФ, в ходе частичной мобилизации женщин призывать не планируется.
Этого не происходит сейчас, также призыв женщин исключён в будущем, заверили в ведомстве. Его представители подчеркнули, что в данном случае речь идёт о всех представительницах слабого пола.
"В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем. Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей, и других личных обстоятельств", — сказали в Минобороны.
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