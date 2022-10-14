Минобороны: в ходе частичной мобилизации женщины призываться не будут

Согласно сообщению Минобороны РФ, в ходе частичной мобилизации женщин призывать не планируется.

Этого не происходит сейчас, также призыв женщин исключён в будущем, заверили в ведомстве. Его представители подчеркнули, что в данном случае речь идёт о всех представительницах слабого пола.

"В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем. Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей, и других личных обстоятельств", — сказали в Минобороны.