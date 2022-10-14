Колонна с техникой ВСУ была ликвидирована при попытке переправы через Ингулец

Колонна украинских войск, пытавшаяся переправить через реку Ингулец военную технику, была ликвидирована при помощи высокоточных ракет ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Огонь по колонне вёлся с российского ударного вертолёта Ми-28, который находился в 15 км от цели. Благодаря большому расстоянию российские лётчики остались незамеченными противником, что, однако, не мешало им хорошо видеть цель посредством тепловизионных приборов.