Колонна украинских войск, пытавшаяся переправить через реку Ингулец военную технику, была ликвидирована при помощи высокоточных ракет ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Огонь по колонне вёлся с российского ударного вертолёта Ми-28, который находился в 15 км от цели. Благодаря большому расстоянию российские лётчики остались незамеченными противником, что, однако, не мешало им хорошо видеть цель посредством тепловизионных приборов.
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