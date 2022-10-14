Reuters: США передадут ВСУ боеприпасы и бронемашины на 725 миллионов долларов

Американские журналисты заявили, что Вашингтон планирует поставить Украине бронеавтомобили HMMWV и боеприпасы. Об этом СМИ анонимно рассказали чиновники.

"США собираются отправить в рамках последнего пакета помощи вооружения на 725 миллионов долларов", — написали в Reuters.

Ранее руководитель Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что американские и немецкие власти передадут ВСУ зенитно-ракетные комплексы NASAMS и IRIS-T в октябре.

Также в СМИ сообщали о намерении Евросоюза оказать Киеву военную поддержку на шесть миллионов евро.