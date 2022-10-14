Израиль серьёзно озабочен успехами иранской военной промышленности в конфликте на Украине.
Об этом сообщает Telegram-канал журналиста Руслана Осташко.
Расширение ирано-российской оси беспилотников означает, что иранские дроны теперь могут быть приобретены многими странам, сообщает телеведущий.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.