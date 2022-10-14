Израиль начал переживать, видя успехи иранского военпрома на Украине

Израиль серьёзно озабочен успехами иранской военной промышленности в конфликте на Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал журналиста Руслана Осташко.

Расширение ирано-российской оси беспилотников означает, что иранские дроны теперь могут быть приобретены многими странам, сообщает телеведущий.