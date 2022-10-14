Историк провёл параллели между текущей ситуацией на Украине и Крымской войной

Историк Владимир Кикнадзе рассказал Pravda.Ru, что Крымскую войну 1853-1856 годов и начало Второй мировой войны можно сравнить с конфликтом между Россией и Украиной.

По словам историка, Крымская война похожа на украинский конфликт тем, что в обоих случаях выгодоприобретателем была Великобритания (и в целом англосаксонский мир), а Крым подвергался обстрелам. Однако есть и отличия:

"Всё-таки Крымская война велась против России одновременно на нескольких театрах военных действий. Это не только Крым, но и северо-запад Балтийского моря и Дальний Восток", — отметил Кикнадзе.

Историк увидел в текущих событиях параллели с началом Второй мировой войны.

"На мой взгляд, значительные параллели есть с обстановкой начала Второй мировой войны, когда коллективный Запад делал всё возможное, чтобы фашистскую агрессию направить против советской России. И тогда весь экономический потенциал Европы работал на обеспечение военной машины Вермахта", — сообщил эксперт.