Штурм Артёмовска российскими войсками продолжается.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

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