Картаполов: никаких "облав" на уклонистов в Москве не происходит

В Москве сегодня, как и практически ежедневно, проводились плановые розыскные мероприятия. Но никаких "облав" на уклонистов от частичной мобилизации нет. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Политик прокомментировал в своём Telegram-канале сообщения о том, что в столице якобы раздают повестки всем подряд мужчинам. Жалобы на "облавы" поступают и в комитет ГД по обороне, заметил он.

"По моей информации, и её подтвердил военный комиссар Москвы, в реальности всё не так, и желаемое какими-то вредителями или паникерами выдаётся за действительное", — пояснил депутат.

Он добавил, что в списках нарушителей в сегодняшних реалиях могут оказаться, в том числе граждане, уклоняющиеся от призыва. И в такой ситуации военные комиссариаты столицы и сотрудники правоохранительных органов действуют исключительно в правовом поле, заключил Картаполов.

Ранее сегодня появилась также информация о задержании на радиорынке в Митино около 40 человек уклонистов. Официального подтверждения этому пока нет.