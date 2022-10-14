"Говорящие головы" Киева врут, что электричество есть, а на самом деле его нет

Премьер Украины Денис Шмыгаль отчитался, что энергосистема страны восстановлена.

Однако промышленность стоит, гражданам Незалежной приказывают сократить энергопотребление на 25 процентов.

Вчерашние удары пришлись на энергоузлы, что идет вразрез с ложью Шмыгаля. Бензогенераторы были раскуплены в первые часы после обстрела, сообщает телеведущий Руслан Осташко.

Отчёты Шмыгаля видит лишь тот, у кого остался заряд в гаджете в радиусе уцелевшей вышки связи, подытожил он.