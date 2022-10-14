Премьер Украины Денис Шмыгаль отчитался, что энергосистема страны восстановлена.
Однако промышленность стоит, гражданам Незалежной приказывают сократить энергопотребление на 25 процентов.
Вчерашние удары пришлись на энергоузлы, что идет вразрез с ложью Шмыгаля. Бензогенераторы были раскуплены в первые часы после обстрела, сообщает телеведущий Руслан Осташко.
Отчёты Шмыгаля видит лишь тот, у кого остался заряд в гаджете в радиусе уцелевшей вышки связи, подытожил он.
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