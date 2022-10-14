Волгоградские резервисты, призванные в армию из запаса для участия в СВО, начали получать выплаты из регионального бюджета.
По решению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова для мобилизованных жителей была установлена единовременная региональная выплата — 100 тысяч рублей. Деньги уже начали поступать на счета защитников.
В администрации Волгоградской области пояснили, что воинские части формируют и предоставляют в областной комитет соцзащиты списки, согласно которым и начисляются выплаты. Деньги переводятся в банки оперативно по результатам обработки и проверки документов, сообщают novostivolgograda.ru.
Власти Волгоградской области не намерены ограничиваться только этими выплатами. В программу поддержки мобилизованных и их семей входят также юридические консультации, бесплатные кружки и секции для детей, путёвки в детские лагеря и санатории.
Ранее сообщалось, что выплаты, полагающиеся мобилизованным в Белгородской области, которые уже находятся в воинских частях, смогут получить их родственники.
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