При отступлении в районе Херсона командиры Украины оставили документы с именами солдат, проходивший обучение летом на полигонах Германии. В найденном списке значатся военнослужащие 53-й бригады ВСУ с указанием должностей, званий и военно-учётных специальностей, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Эксперты, изучившие документ, сделали вывод, что у ВСУ имеются проблемы с комплектацией кадров. Это подтверждается тем, что из 85-ти вакантных должностей заняты лишь 55. Кроме того, командиры имеют звание ниже положенного по штату.
Ранее офицер ЛНР "Салман" заявил, что осень изменит характер боевых действий спецоперации.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.