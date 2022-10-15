Отступавшие в Херсонской области военные ВСУ проходили обучение в Германии

При отступлении в районе Херсона командиры Украины оставили документы с именами солдат, проходивший обучение летом на полигонах Германии. В найденном списке значатся военнослужащие 53-й бригады ВСУ с указанием должностей, званий и военно-учётных специальностей, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Эксперты, изучившие документ, сделали вывод, что у ВСУ имеются проблемы с комплектацией кадров. Это подтверждается тем, что из 85-ти вакантных должностей заняты лишь 55. Кроме того, командиры имеют звание ниже положенного по штату.

Ранее офицер ЛНР "Салман" заявил, что осень изменит характер боевых действий спецоперации.