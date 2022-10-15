Рогов: попытки ВСУ сорвать отопительный сезон в Запорожье является геноцидом

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что, разрушая гражданскую инфраструктуру Запорожской области, Украина зачищает жизненное пространство и пытается сорвать отопительный сезон в регионе.

Киев пытается лишить жителей горячего водоснабжения, отопления, связи. Была уничтожена подстанция в Брянске, нанесены удары по водонасосным станциям в Розовском районе, отключена подача газа на освобождённые территории. Кроме того, ВСУ обстреливают линии электропередач, которые запитывают Энергодар от Запорожской АЭС. Недавно украинская сторона нанесла больше 20-ти ударов по промзоне Энергодара, Запорожской ТЭС и береговой линии.

"По сути, мы видим классический пример геноцида, зачистки жизненного пространства", — сказал Рогов.