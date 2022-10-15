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Reuters: Запад ожидает в ближайшие дни ответ РФ на ядерные учения НАТО

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Информагентство Reuters информирует, что Россия, вероятно, в скором времени начнёт ядерные учения. Для Запада это будет серьёзным вызовом после анонсированных учениях НАТО с 17 по 30 октября.

Однако принимать их за ответный ход России не стоит, считают журналисты США, так как подобные масштабные манёвры Москва проводит ежегодно примерно в одно и то же время. В Вашингтоне полагают, что в нынешнем году ВС РФ будут делать тренировочные пуски баллистических ракет.

Страны НАТО планируют крайне внимательно следить за ядерными учениями РФ для понимания, что происходящее — это лишь тренировка, а не настоящее применение ядерного оружия, пишет Reuters.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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