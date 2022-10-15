Информагентство Reuters информирует, что Россия, вероятно, в скором времени начнёт ядерные учения. Для Запада это будет серьёзным вызовом после анонсированных учениях НАТО с 17 по 30 октября.
Однако принимать их за ответный ход России не стоит, считают журналисты США, так как подобные масштабные манёвры Москва проводит ежегодно примерно в одно и то же время. В Вашингтоне полагают, что в нынешнем году ВС РФ будут делать тренировочные пуски баллистических ракет.
Страны НАТО планируют крайне внимательно следить за ядерными учениями РФ для понимания, что происходящее — это лишь тренировка, а не настоящее применение ядерного оружия, пишет Reuters.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.