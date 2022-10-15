Экс-разведчик СССР Суворов о качестве ядерного оружия в РФ: Плутоний "выдохся"

На Украине тешат себя мыслью, что ядерное оружие в РФ находится в плохом состоянии. Бывший советский разведчик Виктор Суворов считает, что ЯО "выдохлось" в России.

Разведчик и писатель Виктор Суворов дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* в 2016 году. Сейчас на Украине с надеждой вспомнили слова Суворова, который отметил, что Владимира Путина боятся на Западе, так как у него в распоряжении имеется ядерное оружие.

"Взлетит ли оно вообще не заржавело ли оно?" — задаёт вопрос Гордон своему собеседнику

Суворов заявил, что Борис Ельцин продал весь оружейный уран, остался только плутоний.

"Плутоний тёплый, так как в нём всегда идёт реакция, это как шипучка. От того, что в нём всегда идёт реакция, он теряет свои качества взрывные", — сказал бывший разведчик.

Он сравнил старый плутоний с бутылкой шампанского, которую открыли на пару лет. Из этого Суворов делает вывод, что плутоний "выдохся".

В США не считают ядерную угрозу со стороны России блефом. Наоборот, НАТО тщательно следит за тем, чтобы в России не реализовали ядерный сценарий.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не стал скрывать планы ядерных ударов по РФ и КНР.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.